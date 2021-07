Schülerinnen und Schüler feiern vorbildlich auf der Neckarwiese

Heidelberg. Am letzten Schultag haben Schülerinnen und Schüler in Heidelberg am Mittwoch ohne besondere Vorkommnisse den Beginn der Sommerferien gefeiert. Nach Angaben der Stadt, war die Besucherzahl am Nachmittag noch gering. Gegen Abend sollte sich das ändern. Über den gesamten Zeitraum sei es jedoch ruhig verlaufen. Die Rettungskräfte hatten lediglich je drei Personen wegen Schnittverletzungen und wegen übermäßigen Alkoholkonsums zu behandeln. Auch an die um 23 Uhr einsetzende Nachtruhe wurde sich gehalten. Einzelne Personengruppen mussten darauf zwar hingewiesen werden, doch kamen sie der Aufforderung, die Musikabspielgeräte abzuschalten, nach.

