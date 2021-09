Schüler messen sich beim Zocken

Heidelberg. „FIFA 2020“ oder „League of Legends“ – Computerspiele wie diese werden vom 3. bis 5. November bei einem Turnier in Heidelberg gespielt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, organisiert der Jugendgemeinderat in Kooperation mit dem Stadtjugendring Heidelberg und dem Verein E-Sport Rhein-Neckar für Schülerinnen und Schüler aller weiterführenden Heidelberger Schulen erstmals ein E-Sport-Turnier in den Herbstferien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem dreitägigen Turnier werden bekannte Computerspiele in verschiedenen Altersklassen gespielt. Veranstaltungsort ist das Haus am Harbigweg (Harbigweg 5). Anmeldungen für Schulteams sind direkt über die Schülermitverwaltungen (SMV) an den Schulen noch bis 8. Oktober möglich.

Infoabend für Eltern

„Das Event dient als Ersatz für die in der Coronazeit ausgefallenen Schulsportveranstaltungen wie beispielsweise der Bunsen-Cup. Die Schülerinnen und Schüler spielen deshalb zusammen in Schulteams“, erklärt Paul Goldschmidt vom Heidelberger Jugendgemeinderat.

Neben dem Schulturnier gibt es am Donnerstag, 4. November, um 20 Uhr im Haus am Harbigweg einen Infoabend für Erwachsene, bei dem Medienpädagoginnen und -pädagogen über das Thema E-Sport informieren und für Fragen zur Verfügung stehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Infos zum E-Sport-Turnier gibt es unter www.esport-heidelberg.de und www.jugendgemeinderat.heidelberg.de. her