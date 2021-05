Davidson Hundt, Felix Centner und Jannis Treiber vom Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium haben es schon weit geschafft: Sie sind im bundesweiten Finale von „Jugend gründet“ unter die besten zehn Bewerber gekommen. Am Mittwoch, 16. Juni, kann man ab 15.30 Uhr per Livestream erfahren, welchen Platz sie am Ende belegen.

„MeetBot“ heißt das Produkt des Schülertrios, mit dem virtuelle Treffen

