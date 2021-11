Schüler dämmen Gebäude

Heidelberg. Gut gedämmte Gebäude sind ein wichtiger Aspekt des Klimaschutzes: So wird Energie eingespart und der Kohlendioxid-Ausstoß reduziert sich. Allerdings fehlen dem Handwerk Nachwuchskräfte. Nun packten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Teilnehmer des vom BUND im September organisierten Jugendklimagipfel gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Johannes-Gutenberg-Schule bei der Dämmung einer Schreinerei-Halle in Wieblingen an. Für die angehenden Bauzeichner für Ingenieurbau im dritten Lehrjahr war das zudem eine gelungene Praxisübung. miro (Bild: Philipp Rothe)

