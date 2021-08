Schüler bepflanzen Hochbeet

Heidelberg. Mehr als 140 Ferienpassangebote gibt es während der Sommerferien. Manchmal macht sogar der Stadtchef mit. So haben am Mittwoch Kinder im Innenhof der Jugendförderung in der Plöck ein Hochbeet angelegt. „Hoch hinaus, wir bauen ein Hochbeet“, so lautete das Motto, das offenbar auch Stadtchef Eckart Würzner interessiert hat. Jedenfalls war er dabei und unterstützte die neun bis zwölf Jahre alten Gärtner bei dem Projekt. Erdbeeren, Mangold und Kohlrabi werden künftig die Eltern- und Kindergruppen pflegen, die sich regelmäßig hier treffen. miro

