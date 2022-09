Schon 1500 Neukunden: Drei-Euro-Ticket verkauft sich gut

Heidelberg. Seit Mitte August kann man es in Heidelberg kaufen, seit 1. September damit in Bus und Bahn unterwegs sein: Das Drei-Euro-Monatsticket für den ÖPNV kommt gut an. Heidelberger bis 18 Jahren sowie Inhaber des Heidelberg-Passes mit Wohnort in Heidelberg können es kaufen; nach einer Gemeinderatsentscheidung zahlt die Stadt die Differenz an den Verkehrsverbund. Laut Mitteilung von Stadt, VRN und RNV haben bereits 1500 Neukunden die Monatskarte gebucht. Menschen ab 60 Euro können eine Jahreskarte für 365 Euro kaufen - 200 Euro günstiger als im restlichen Verbundgebiet. Besonders viele neue Kunden kommen aus dem Kreis der Heidelberg-Pass-Besitzer: Dieses Angebot ist an ein bestimmtes Familieneinkommen gekoppelt. Fast 60 Prozent mehr ÖPNV-Kunden stammen aus dieser Bevölkerungsgruppe - es sind vor allem Familien. Insgesamt wurden 14,9 Prozent mehr Abo-Tickets (Drei-Euro-Ticket und Karte ab 60) verkauft - 13 Prozent von Neukunden. Mit dem Schulanfang in dieser Woche rechnen Stadt und Verkehrsberiebe mit weiterer starker Nachfrage.

