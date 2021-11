"Schönheitskur" für die Heiliggeistkirche

Heidelberg. Heidelberg. Sieben Architekturbüros erarbeiten im Auftrag der Evangelischen Kirche Heidelbergs eine neue Innenraumkonzeption für die Heiliggeistkirche. Das hat eine Sprecherin mitgeteilt. „Im Fokus unseres Vorhabens steht der besondere Raum der Heiliggeistkirche: Lichtdurchflutet und erhaben, spirituell und berührend. All das macht die Heiliggeistkirche aus. Sie ist Stadtkirche am Marktplatz für Musik und Kultur, die unzählige Besucher aus aller Welt anzieht. Dieses besondere Profil wollen wir noch besser sprechen lassen. Zudem möchten wir die Barrierefreiheit verbessern und die Heiliggeistkirche für alle zugänglich machen“, erklärt Dekan Christof Ellsiepen.

Die Heiliggeistkirche zählt zu den bedeutendsten Kirchen im deutschsprachigen Raum und zu den wichtigsten Gebäuden Heidelbergs. Sie zieht Heidelberger genauso an wie Besucher aus der Region und aus dem Ausland. Täglich finden hier Gottesdienste, Konzerte und Kulturveranstaltungen statt.

Im Oktober hat die Evangelische Kirche in Heidelberg einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Die sieben Architekturbüros, die sich angemeldet haben, bekommen bis Anfang März 2022 Zeit, ihre Vorschläge zu erarbeiten. Geplant sind unter anderem Stationen für flexible Gottesdienste der Citykirchenarbeit in der Heiliggeistkirche. Außerdem sollen der ursprüngliche Chorraum und die historische Fürstenloge wieder freigestellt und erlebbar gemacht werden. Die wohl auffälligste Änderung: Die Auslobung beinhaltet die Versetzung der Orgel vom Altarraum auf die Empore über dem Hauptportal. Die Orgel weist nach vielen Jahrzehnten Spielzeit nutzungsbedingte Mängel auf und muss dringend renoviert werden. Nach ihrer Neuorganisation soll sie über dem Westportal wieder aufgebaut werden.

Martin Kares, Orgelsachverständiger der Evangelischen Landeskirche in Baden, freut sich: „Für große Orgelkonzerte bringt diese Änderung ganz neue klangliche Möglichkeiten.“ Das eindrucksvolle Offenbarungsfenster über dem Hauptportal wird dabei nicht zugebaut, sondern bleibt sichtbar. Geprüft werden zudem Möglichkeiten einer barrierefreien Erschließung der Räume auf den Emporen, in denen einst die berühmte Bibliotheca Palatina ihren Platz fand.

Die auswählende Jury trifft sich am 17. März 2022, drei Tage später werden die Vorschläge in der Heiliggeistkirche der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei spiegelt die fachlich exzellente und zugleich breit aufgestellte Jury die Bedeutung der Heiliggeistkirche sowohl für die Heidelberger Stadtgesellschaft als auch landesweit wider, erklärt eine Sprecherin. Kunst und Kultur, Bürgergesellschaft und Stadt sind ebenso vertreten wie Kirchbauexperten der Landeskirche, der Denkmalpflege und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Mit dabei sind etwa Frieder Hepp, Direktor des Kurpfälzischen Museums, die Heidelberger Fotografin Gülay Keskin und die Designerin Gabi Dietz-Wölfer, der Intendant des Heidelberger Frühlings Thorsten Schmidt, der ehemalige Leiter der Heidelberger Kunsthalle Hans Gercke sowie Karin Werner-Jensen vom Verein Alt-Heidelberg.

Die kirchliche Seite vertreten Prälat Traugott Schächtele, der Direktor des Kirchbauinstituts der EKD Thomas Erne, Geschäftsführer Ingo Strugalla von der Stiftung Schönau, der leitende Pfarrer der Katholischen Stadtkirche Johannes Brandt, Ruth Hildebrandt als Vorsitzende der evangelischen Stadtsynode sowie Karl-Friedrich Freitag und Pfarrer Vincenzo Petracca von der Altstadtgemeinde. Federführend beteilig sind Dekan Ellsiepen sowie sein Stellvertreter Pfarrer Florian Barth, der mit der Projektleitung für das Gesamtprojekt betraut wurde.

Der Leiter des Kirchenbaus der Landeskirche Jürgen Schlechtendahl schätzt, dass die Orgel, die Stationen und die Herstellung der Barrierefreiheit mehrere Millionen Euro kosten werden. Dekan Ellsiepen räumt ein: „Das schaffen wir als evangelische Kirche nicht allein. Dafür brauchen wir Menschen, denen die Heiliggeistkirche etwas bedeutet und die sich beteiligen. Wir brauchen Partnerinnen und Partner aus der Mitte der Gesellschaft, die mit uns kooperieren und uns unterstützen wollen. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, am nächsten Kapitel der Heiliggeistkirche mitzuschreiben.“

