Schönheitskur für Bahnhof

Heidelberg. Die frisch gestrichene Decke am Querbahnsteig des Heidelberger Hauptbahnhofs ist erst der Anfang: Aus Mitteln des Sofortprogramms für Bahnhöfe investieren Bund und Bahn insgesamt rund 580 000 Euro in die Modernisierung des Gebäudes. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wurde außerdem bereits dafür gesorgt, dass Reisende künftig besser vor Taubendreck geschützt sind.

Am Hauptbahnhof wird bis Ende des Jahres modernisiert. © Philipp Rothe

Treppenstufen bis Ende des Jahres

Ebenfalls erneuert wurden die Zäune an den Rampenabgängen. Des Weiteren repariert die Bahn noch bis Ende des Jahres die Treppenstufen. Im Post- und Gepäcktunnel, der auch als Fluchtweg dient, werden Abdeckungen für die Deckenlichter angebracht.

„Am Hauptbahnhof in Heidelberg treffen viele Verkehrsarten zusammen – er ist ein wichtiger Standort für die multimodalen Verkehre und die Förderung nachhaltiger Mobilität auf dem Weg zur Mobilitätswende. Die Deutsche Bahn ist deshalb ein wichtiger und verlässlicher Partner. Wir haben die Straßenbahnen- und Bushaltestellen neugestaltet, deshalb ist es nun sehr erfreulich, dass sich die Modernisierung und Attraktivitätssteigerung rund um und im Hauptbahnhof fortsetzt“, betonte Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität der Stadt. Der Zeitpunkt sei perfekt, schließlich entstünde derzeit in Verlängerung des Querbahnsteigs ein Verbindungssteg über den Max-Planck-Ring zum Europaplatz, dem neuen Stadtentree in Richtung Bahnstadt.

Weitere Planungen laufen

„Ich freue mich, dass wir mit dem Sofortprogramm des Bundes zum Jahresende noch mal richtig durchstarten und den Heidelberger Hauptbahnhof für Reisende und Besucher weiter verschönern“, sagte Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg. Darüber hinaus liefen die Planungen einer grundlegenden Modernisierung des bestehenden Bahnhofsgebäudes.

Bundesweit stehen in diesem Jahr mit dem Konjunkturprogramm 120 Millionen Euro für 1000 Bahnhöfe in Deutschland bereit. Damit setze die Bahn einerseits ihre Offensive für komfortablere und schönere Stationen fort, hieß es weiter. Andererseits würden kleine und mittlere regionale Handwerksbetriebe neue Aufträge in ganz Deutschland gewinnen. her