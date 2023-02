Schockanruf: Bankangestellter in Heidelberg verhindert Betrug an Seniorin

Heidelberg. Ein aufmerksamer Bankangestellter hat in Heidelberg einen Betrug an einer Seniorin verhindert. Nach Angaben der Polizei hatte die über 80-jährige Frau am Donnerstagmittag einen sogenannten Schockanruf erhalten. Eine Unbekannte gab sich als Freundin der Frau aus, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun von der Polizei festgehalten werden würde.

Das Gespräch wurde durch eine vermeintliche Polizeibeamtin sowie einer vermeintlichen Angestellten eines Amtsgerichtes weitergeführt. Die unbekannten Täterinnen forderten die über 80-Jährige auf, eine Kaution in Höhe von 190 000 Euro zur Freilassung ihrer Freundin bereitzustellen, wobei die vermeintliche Tochter der Unfallverursacherin bereits 120 000 Euro gezahlt haben soll.

In dem Glauben, ihrer Freundin zu helfen und eine Gefängnisstrafe abzuwenden, versuchte die Dame einen letztendlich vereinbarten fünfstelligen Kautionsbetrag bei ihrer Bank abzuheben. Ein Bankangestellter wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Dame konnte über die Betrugsmasche aufgeklärt werden, sodass die Kriminellen letztlich leer ausging.