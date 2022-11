Schlosstheater wird umbenannt: Vom „Komödienhaus“ zum „Pigage-Theater“

Es ist das älteste erhaltene Rangtheater in Europa, nun bekommt es einen neuen Namen: Künftig wird das „Rokoko-Theater“ im Schwetzinger Schloss „Pigage-Theater“ heißen. Wie die Staatlichen Schlösser und Garten Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilten, erinnere der neue Name an den Architekten des Theaters, Nicolas de Pigage, und würdige dessen herausragendes architektonisches Vermächtnis in Schwetzingen.

Mit dem Schlosstheater hat der De Pigage von 1752 bis 1753 sein erstes Meisterwerk in Schwetzingen geschaffen. Seinen 300. Geburtstag – er wurde am 2. August 1723 im lothringischen Lunéville geboren – nehmen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg nun zum Anlass, das Schlosstheater in „Pigage-Theater“ umzubenennen. „Wir möchten De Pigages wichtigstes Werk in Schwetzingen mit seinem Namen krönen“, betonte Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. „Der bisherige Name, ,Rokoko-Theater’ ist aus heutiger Sicht genau genommen unpassend. Es gibt im Schlosstheater nur noch ein einziges Rokokoelement nämlich die Kartusche mit den Initialen ,CT’, die für Kurfürst „Carl Theodor“ stehen, in dessen Auftrag das Theater erbaut wurde.“

Offiziell ab August 2023

Im Jahr 1770 sei die ursprüngliche Rokokoausmalung im frühklassizistischen Stil übermalt worden. „Hinzu kommt, dass der Name ,Rokoko-Theater’ 1937 vom ,Hakenkreuzbanner’, dem zentralen Presseorgan der NSDAP in Mannheim und der Region, eingeführt wurde“ erklärte Hörmann. „Auch wenn der Name selbst nicht belastet ist, sind die Umstände ohne Frage ein weiterer triftiger Grund für die Umbenennung.“

Als das Theater 1753 fertiggestellt war, sprach man zunächst vom „Komödienhaus“, später vom „Schlosstheater“. Im August 2023 soll dann die Namensänderung in „Pigage-Theater“ im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 300. Geburtstages des Architekten offiziell gefeiert werden.

Nicolas de Pigage war ab 1749 bei Carl Theodor von der Pfalz angestellt. 1752 ernannte ihn der Kurfürst zum „Oberbaudirektor der Kurpfalz“ sowie 1762 zum „Gartendirektor“ seiner Sommerresidenz in Schwetzingen. Neben mehreren Bauten für den Schlossgarten wie dem Badhaus und dem Merkurtempel wurde De Pigage in der gesamten Kurpfalz für zahlreiche Schlossbauten herangezogen. So realisierte er auch den Bibliothekssaal für das Mannheimer Schloss.

In Schwetzingen schuf De Pigage von 1752 bis 1753 mit dem Schlosstheater im Nördlichen Zirkelbau des Schlosses das erste offene Rangtheater in Europa – das heißt ein Theater ohne Logeneinbauten in den Rängen. Neu war auch die Neigung des Zuschauerraumes zur Bühne, der mit festen Sitzbänken mit einfachen Rückenlehnen ausgestattet war. Die feste Bestuhlung sollte das „freizügige“ Verhalten des Publikums wie rauchen oder essen unterbinden.

Zeichnungen übermalt

Die ursprüngliche Ausmalung im Rokokostil war durch bunte Blumengirlanden geprägt. Nach 1770 wurde das Theater dann in zurückhaltenden Grautönen im frühklassizistischen Stil neu ausgemalt.

Das Schlosstheater ist auch Teil der Europastraße Historische Theater. In Europa gibt es schätzungsweise 3000 historische Theater. Aus diesem wurden die 120 schönsten und besterhaltenen zu einer Kultur-Route verbunden. her