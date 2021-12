Schlosspark gesperrt

Heidelberg. In Gastronomie und Vergnügungsstätten gehen in Heidelberg bis auf Weiteres spätestens um 22.30 Uhr die Lichter aus: Die Sperrzeitenregelung wurde geändert. Hintergrund der verschärften Landesverordnung sind die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. In der Silvesternacht ist der Sperrstundenbeginn auf 1 Uhr verschoben.

Der Schlossgarten bleibt an Silvester geschlossen. © Philipp Rothe

Spätestens um 22.30 Uhr muss beispielsweise auch bei „Queen at the Castle“ nun Schluss sein. Der Beginn der Dinner-Show ist daher nun auf 18 Uhr vorverlegt, teilt Veranstalter Martin Scharff mit.

„Alarmstufe 2“ gilt weiter

Die „Alarmstufe 2“ der Landes-Coronaverordnung gilt seit 24. November in der der Stadt. Das hat verschiedene Auswirkungen. So gilt in der Gastronomie, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen die 2Gplus-Regel: Zusätzlich zum Impf- oder Genesenen-Nachweis ist ein negativer Test notwendig. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt bei knapp unter 190.

Für Silvester wichtig: Private Treffen von geimpften oder genesenen Personen dürfen maximal zehn Personen in Innenräumen umfassen. Im Freien sind 50 Personen erlaubt. Wer zum Jahreswechsel den Blick über die Stadt vom Schlosspark aus genießen wollte, muss diesmal einen anderen Ausguck wählen: Die Verwalter der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben mitgeteilt, dass der Schlossgarten am 31. Dezember geschlossen wird. Am Neujahrstag kann man wieder die Grünanlage nutzen.

Insgesamt haben sich in Heidelberg bislang 9324 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. 75 Bürger sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (Quelle: Landesgesundheitsamt). miro