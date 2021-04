Schlossfestspiele: Bewerbungsschluss für Auftritt auf „Sonnendeck“

Heidelberg. Die Bäderterrasse des Schlossgartens wird als zusätzliche Bühne der Schlossfestspiele neu belebt: Das Heidelberger Theater lädt die freie Kunstszene der Region ein mitzumachen. Das „Sonnendeck“ soll das Programm im Schlosshof, Dicken Turm und Englischen Bau erweitern. Einzelkünstler oder Gruppen bis fünf Personen, die professionell tätig sind, können sich mit einem Beitrag bewerben. Mindestens zehn sollen eine Auftrittsmöglichkeit in der „Guckkastenbühne“ bekommen. Bewerbung noch bis heute, 30. April, per Mail an schlossfestspiele@theater.heidelberg.de.

