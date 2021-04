Heidelberg. Der Heidelberger Schlossbergtunnel wird nächste Woche in drei Nächten für den Verkehr gesperrt. Grund sind anstehende Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die Sperrung beginnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (6. bis 8. April 2021), jeweils um 20.15 Uhr und dauert bis gegen 5 Uhr am Folgetag. Der West-Ost-Verkehr wird über die Sofienstraße und den Neckarstaden zur B 37 umgeleitet. Die Zufahrt zur östlichen Altstadt ist nur über den Neckarstaden möglich. Der Ost-West-Verkehr läuft nur über die B 37.

