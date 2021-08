Schlossbeleuchtung muss pausieren - Heidelberger Herbst erneut abgesagt

Heidelberg. Der Heidelberger Herbst Ende September ist abgesagt worden und die dritte Schlossbeleuchtung (4. September) findet ebenfalls nicht statt: Das hat Heidelberg Marketing am Montag bekanntgegeben. „Stadt am Fluss“ (21/22. August) und ein neues Weindorf auf dem Karlsplatz (24. September bis 3. Oktober) sollen hingegen Besucher anziehen dürfen.

„Auch in diesem Jahr wird es keinen ‚Herbst‘ und keine Schlossbeleuchtung geben“, erklärt ein darüber deprimierter Heidelberg Marketing-Geschäftsführer Mathias Schiemer: „Wir können Heidelberg nicht einzäunen.“ Ein klein wenig Trost hält er dennoch bereit: Bleibt die Corona Inzidenz unter 35, wird es am Wochenende 21. und 22. August die Veranstaltung „Stadt am Fluss“ geben. Dabei wird die Bundesstraße 37 zwischen der Alten Brücke und der Stadthalle gesperrt. Die so entstandene Promenade biete sich zum Bummeln, Skaten, Radfahren, oder am Neckarstrand mit einem kalten Getränk zum Chillen an. „Dieses Gelände kann eingezäunt werden und es können, vorbehaltlich einer Inzidenz unter 35, 15 000 Leute auf die Fläche“, freut sich Schiemer.

In den Weindörfern – ein zweites wird zeitgleich im Schloss aufgebaut – schenken Winzer aus der Stadt und der Region aus. Auf dem Karlsplatz dürfen sich dort 300 bis 400 Besucher im ebenfalls umzäunten Areal aufhalten.