Schloss gibt Programm bekannt

Das Schloss Heidelberg startet in die Saison. Mit einem neuem Jahresprogramm und altbewährten Höhepunkten sollen die Besucher an die Ruine gelockt werden, teilten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit. So dürfen sich Gäste auch in diesem Jahr auf die Heidelberger Schlossfestspiele freuen. „Dass wir diese bedeutende kulturelle Veranstaltung hier im Schloss haben, freut uns sehr“, betont Michael Bös, Leiter der Schlossverwaltung. Die musikalischen Dinner-Galas der Schlossgastronomie finden wieder ebenfalls wieder statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Führungen wird es geben. „Wir möchten den Schlossbesuch für alle Gäste attraktiv halten. Und die Menschen aus der Region immer wieder neugierig machen“, erläutert Bös. Das Programm sei auf alle Alters- und Interessengruppen ausgelegt. Für die Sommerferien sind neue Führungen für Kinder in Planung. Außerdem wird es Sonderführungen zum Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten geben: „Feuer und Wasser. Macht der Elemente in Schlössern, Gärten und Klöstern“.

Neue Führungen für Kinder

Zudem soll im Schlossgarten der Natur- und Artenschutz weiter gefördert werden. Dabei sollen die Interessen der Gäste mit den Bedürfnissen bedrohter Tierarten in Einklang gebracht werden. Andrea Zobel, stellvertretende Leiterin der Schlossverwaltung, erklärt: „Es ist uns wichtig, vielen Menschen die Bedeutung von Schloss und Garten als Biotop nahezubringen.“ So soll eine Naturschutztafel mit Informationen über die Amphibien in den Wasserbecken „Vater Rhein“ eingeweiht werden. Außerdem werden weiterhin Führungen mit den Naturschutzorganisationen BUND und NABU angeboten.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Denkmalschutz Wie zwei Architekten eine alte Mühle in Heidelberg wachküssen Mehr erfahren

Im vergangenen Jahr waren nach Zahlen der Staatlichen Schlösser und Gärten 730 000 Gäste am Schloss. Damit liege es weiter an der Spitze unter den historischen Monumenten des Landes. red/kpl