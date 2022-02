Schlechtere Behandlung von Krebskranken in der Pandemie

Michael Baumann, Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, beklagt, dass die Behandlung von Krebskranken in der Pandemie schlechter geworden ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Baumann, wir stecken mitten in der Omikron-Welle. Welche Auswirkungen hat diese Zeit auf Krebspatienten und -patientinnen?

Michael Baumann: Wir befinden uns ja nicht nur mitten in der Omikron-Welle, sondern auch seit zwei Jahren in einer Pandemie. Und wir mussten leider feststellen, dass die Behandlung von Krebspatienten bisher in jeder Corona-Welle beeinträchtigt war. Zwischen den Wellen, zum Beispiel im letzten Sommer, hat sich die Lage verbessert, aber jetzt - im Winter - wieder verschlechtert. Das ist eine tragische Entwicklung.

Woher wissen Sie das? Gibt es dazu schon belastbare Zahlen?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Baumann: Uns war bereits zu Beginn der Pandemie klar, dass wir keine Zahlen erhalten würden, wenn wir sie nicht selbst erheben. Denn das Krebsregister liefert diese erst nach etwa zwei Jahren. Deswegen haben wir, das DKFZ, gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft eine Task-Force gebildet. Ziel war, Information zur Versorgungssituation von Krebspatientinnen und Patienten während der Pandemie zu erhalten. Dazu haben wir in regelmäßigen Abständen bei den großen deutschen universitären Krebszentren abgefragt, ob und wie die Behandlung beeinträchtigt ist.

Und? Inwiefern hat sich die Behandlung verschlechtert?

Baumann: Die Nachsorgeuntersuchungen sind zurückgegangen, das war in jeder Welle ein frühes Zeichen. Auch die Zahl der Operationen ist deutlich gesunken.

Auch jetzt? Die Intensivstationen sind doch nicht mehr überlastet?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Baumann: Bei Omikron ist das in der Tat anders. In den vergangenen Wellen war die Kapazität auf den Intensivstationen der wesentliche Faktor. Man kann ja als Arzt oder Ärztin nur eine Krebsoperation durchführen, wenn man weiß, dass man hinterher ein Intensivbett zur Verfügung hat. Im Moment sind die Intensivstationen glücklicherweise nicht überlastet. Omikron-Patienten belegen etwa zehn Prozent der Betten. Aber jetzt haben wir das Problem, dass das Personal weniger geworden ist. Diejenigen, die noch da sind, arbeiten nach zwei Jahren Pandemie am Rand der Erschöpfung. Außerdem erkranken in dieser Omikron-Welle auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser. Durch den Personalmangel kommt es dann doch wieder zur Beeinträchtigung der Krankenhauskapazität.

Wie gefährlich ist das für Krebskranke?

Baumann: Eine Verzögerung der Behandlung um Wochen oder Monate kann tatsächlich relevant für die Prognose sein. Als schwerwiegender sehe ich aber an, dass Untersuchungen zur Früherkennung verschoben oder gar nicht wahrgenommen werden. Über die gesamte Pandemie befürchte ich, dass wir - wenn alle Daten vorliegen - eine Verschiebung zu fortgeschritteneren Tumoren sehen werden. Und bei diesen ist die Prognose natürlich schlechter. Für solch eine Entwicklung gibt es bereits erste Anhaltspunkte aus anderen Ländern, in denen entweder die Daten schneller vorlagen, wie zum Beispiel in England, oder die Modellrechnungen durchgeführt haben. Dort sieht man, dass es tatsächlich eine solche Verschiebung zu fortgeschritteneren Tumoren gibt. Möglicherweise werden wir auch einen Anstieg bei den Sterbezahlen sehen.

Was macht diese Situation psychisch mit den Betroffenen? Haben Sie da Erkenntnisse?

Baumann: Ja, die habe ich. Unter anderem, weil ich selbst mit Patienten und Patientinnen spreche, weil viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihnen Kontakt haben und unser Krebsinformationsdienst die ganze Pandemie über viele Personen beraten hat. Natürlich sind die Betroffenen sehr belastet. Man muss sich das so vorstellen. Die Patienten bereiten sich psychisch auf eine Operation vor, von der sie wissen, dass es ein schwieriger Eingriff ist, dass die Krankheit möglicherweise tödlich sein kann. Und dann bekommen sie gesagt: „Ihre Operation muss verschoben werden.“ Ich glaube, jeder von uns kann sich gut vorstellen, wie belastend das ist. Viele Patienten fallen dann in ein Loch. Und wenn das nicht nur einmal vorkommt, sondern häufiger, dann ist das eine ganz furchtbare Situation.

Wie groß ist die Angst vor der Infektion selbst?

Baumann: Vor allem am Anfang der Pandemie war die Angst bei vielen Betroffenen sehr groß. Sie wussten, dass das Immunsystem von Krebspatienten oft nicht so wirkungsvoll arbeitet wie bei Gesunden. Auch das war eine große psychische Belastung.

Hat sich das mit der Impfung gebessert?

Baumann: Nur teilweise. Die Impfung schützt, aber nicht jeden Krebspatienten. Wir sehen jetzt, dass auch Geimpfte erkranken, aber weniger schwer. Allerdings wissen wir nicht genau, wie das bei Vorerkrankten ist. Wir können ihnen noch nicht sagen: „Zu 99 Prozent schützt die Impfung vor einem schweren Verlauf.“ Da fehlen uns die Daten. Die psychischen Beeinträchtigungen sind daher, glaube ich, immens. Viele Patientinnen und Patienten sind verängstigt und ich muss sagen: Das wäre ich auch.

Die Pandemie hat mit einem Schlag die mRNA-Impfung, die ja aus der Krebs-Medizin kommt, weltweit bekannt gemacht. Ist das eine gute Nachricht?

Baumann: Das ist zumindest etwas, das ich positiv bewerte. Es war gut zu sehen, dass solche biotechnologischen Möglichkeiten für die Gesundheit von uns allen sehr schnell etwas bringen können.

Werden mRNA-Impfungen aufgrund der Pandemie früher in der Krebsbehandlung zu Verfügung stehen?

Baumann: Wir erhoffen uns zumindest, dass wir eine weitere Waffe aus dem Bereich der Immuntherapien gegen den Krebs in die Hand bekommen. Aber die mRNA-Technologie ist nur ein Baustein unter vielen und befindet sich - im Bereich Krebstherapie - noch ganz klar im experimentellen Stadium. Da werden noch einige Jahre notwendig sein, bevor wir sehen, wie breit sie eingesetzt werden kann. Denn Krebs ist viel komplexer als eine Viruserkrankung. Jeder Tumor eines einzelnen Patienten hat viel mehr Varianten als bisher Varianten von Corona-Viren entstanden sind. Aber es gibt noch andere Immuntherapien, die schon häufiger zur Anwendung kommen.

Welche Rolle spielen diese?

Baumann: Neben der Impfung - ob nun mit mRNA oder anderen Substanzen - gibt es unter anderem die Checkpoint-Inhibitoren (siehe Kasten, Anm. der Redaktion) und die zellbasierten Immuntherapien. Da sind wir schon weiter und können sagen, dass sich diese Immuntherapien wirklich als eine neue Behandlungsmöglichkeit bei Krebs etabliert haben - neben Operation, Strahlen- und zur Chemotherapie. Das war vor zehn, 15 Jahren noch nicht der Fall. Manche Patienten sprechen sehr gut darauf an, andere aber leider nicht. Nun versuchen wir herauszufinden, warum das so ist - und was wir verbessern können, damit die Erfolge der Immuntherapie noch größer werden. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass sie das werden.