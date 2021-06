Schlangenlinien am frühen Morgen

Heidelberg. Eine unfallträchtige Promillefahrt hat eine 21-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen direkt in den Polizeigewahrsam geführt. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten den Schlangenlinien fahrenden weißen Kleinwagen in der Innenstadt gemeldet, den eine Streife an einer roten Ampel kontrollierte.

AdUnit urban-intext1

Da ein Atemalkoholtest 1,7 Promille ergab, sollte der Frau auf dem Revier Blut abgenommen werden. „Dagegen wehrte sie sich so heftig, dass sie von mehreren Beamten festgehalten werden musste“, heißt es in einer Mitteilung. Zur Ausnüchterung kam die 21-Jährige in eine Zelle. Da ihr Wagen frische Unfallspuren aufweist, suchen die Behörden nun Geschädigte und Zeugen. Losgefahren ist sie in Rohrbach. Hinweise an Telefon 06221/99 17 00. sin