Schlange entwischt aus Terrarium

Insheim. Einen kleinen Wochenendausflug hat eine ausgewachsene Boa Constrictor in der Südpfalz unternommen. Die Würgeschlange war am Freitagabend in Insheim bei Landau aus einem privaten Terrarium gekrochen und hatte sich über die Terrassentür des Wohnhauses aus dem Staub gemacht, wie die Landauer Polizei am frühen Samstagmorgen meldete. Da an das Grundstück weitere Gärten und ein Feld angrenzen, konnte das Tier nach seinem Verschwinden in der Dunkelheit zunächst nicht gefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Boa Constrictor war in Insheim aus ihrem Terrarium entwischt.

Am Sonntagabend kam dann die für die Nachbarschaft erlösende Meldung: Die Würgeschlange ist wieder da. Sie hatte sich bei ihrem Ausflug nicht allzuweit in die Ferneder Südpfalz gewagt. Der Halter des Tieres hatte die ungiftige, etwa 1,70 Meter große, gelb gefärbte Schlange nach eigenen Angaben in seinem Garten gefunden und wieder sicher in sein Terrarium gebracht. bcn/bjz