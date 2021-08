Schlägerei in der Unteren Straße - Aggressiver 27-Jähriger verletzt Kontrahenten und beleidigt Einsatzkräfte

Heidelberg. Zwei Männer haben sich am Samstagmorgen eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 28-jähriger Mann aufgrund seiner Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen hatten über Notruf in der Nacht zum Samstag die Auseinandersetzung in der Unteren Straße in Heidelberg gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt konnte eine Person mit einer Kopfplatzwunde am Boden liegend festgestellt werden. Der Kontrahent wies offenbar nur leichtere Verletzungen auf, verhielt sich weiterhin äußerst aggressiv auch gegenüber den Einsatzkräften und konnte nur schwer vom am Boden liegenden getrennt werden. Während der 28-Jährige aufgrund seiner Kopfverletzung in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht wurde, musste der 27-jährige Kontrahent mittels Handschellen fixiert und in Gewahrsam gebracht werden. Sowohl während des Transports als auch im Gewahrsam beleidigte und bedrohte er fortwährend die eingesetzten Beamten und schlug und trat gegen die Zellentür. Gegen ihn wird nun nicht nur aufgrund der vorangegangen gegenseitiger Körperverletzung ermittelt, sondern auch wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

