Schlägerei in der Altstadt

Heidelberg. Nach einer Schlägerei in in der Heidelberger Altstadt sucht die Polizei Zeugen. Am Samstagmorgen um 5.15 Uhr griffen vier bislang unbekannte Täter einen Gast eines Heidelberger Clubs an.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Unbekannten den Mann nieder und traten auf ihn ein. Sie ließen erst von ihm ab, als Zeugen hinzukamen, um dem Mann zu helfen. Diese riefen auch die Polizei. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Bismarckplatz. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1 85 70 zu melden. bcn