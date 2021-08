Schlägerei in der Altstadt

Heidelberg. Zeugen sucht die Polizei nach einer Schlägerei am frühen Freitagmorgen in der Unteren Straße. Dabei ist ein Mann verletzt worden. Kurz nach 1 Uhr soll es zu der Schlägerei gekommen sein.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort nach Angaben eines Sprechers noch drei junge erwachsene Männer an, die über Schmerzen klagten. Einer der Geschädigten hatte durch die Schläge der Täter Verletzungen im Gesicht sowie an Hals und Rücken erlitten. In der Nähe wurden wenig später zwei betrunkene Tatverdächtige festgenommen. Sie waren bei der Schlägerei von einen Zeugen gefilmt worden. Laut Polizeisprecher dürften weitere Personen am Handgemenge beteiligt gewesen sein.

Hintergründe unbekannt

Die Hintergründe der Tat und die Beteiligung weiterer Personen werden derzeit noch weiter aufgeklärt. Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte (Telefon 0621/174 17 00) in Verbindung zu setzen. miro