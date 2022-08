Schlägerei an Haltestelle

Heidelberg. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Meldungen von Schlägereien mit beteiligten Gruppen in der Region. Nun ist es erneut zu einer Auseinandersetzung mit einer größeren Gruppe gekommen. In der Heidelberger Weststadt kam es nach Polizeiangaben zwischen einem 25-Jährigen und einer fünfköpfigen Gruppe zum Streit.

Die Männer waren am Freitagabend gegen 23 Uhr in der Linie 5 unterwegs, als sie aneinandergerieten. Als die Straßenbahn am Willy-Brandt-Platz anhielt, verlagerte sich der Konflikt ins Freie, schildert die Polizei in einer Pressemeldung. Die Männergruppe schlug den 25-Jährigen nieder und trat auf ihn ein. Hinzueilende Zeugen informierten die Polizei und kontaktierten auch den Rettungsdienst. Die unbekannten Angreifer flüchteten zu Fuß in Richtung Karl-Metz-Straße. Drei Männer der Gruppe konnten von den Zeugen beschrieben werden. Sie seien 20 Jahre alt gewesen und wurden als südländischer Phänotyp beschrieben. Zwei Männer sollen einen Rucksack getragen haben. Eine Person trug eine Mütze, zwei andere ein weißes Oberteil. Wie die Polizei mitteilt, sind die Hintergründe für die Auseinandersetzung unklar.

Wiederholte Vorfälle

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die etwas zum Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Angreifern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/174 17 00 bei den zuständigen Beamten zu melden.

Schon zwei Wochen zuvor gab es in der Weststadt eine Schlägerei mit mehreren Personen. Dabei wurde ein 23-Jähriger von einer Gruppe angegriffen und mit einer Glasflasche geschlagen. Der Mann wurde im Gesicht verletzt und musste sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden. vs