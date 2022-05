Schlägerei am Heidelberger Hauptbahnhof – Polizei sucht Beteiligten und Zeugen

Heidelberg. Zwei Personen sind am frühen Donnerstagmorgen vor dem Heidelberger Hauptbahnhof in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich einer der Beteiligten, kurz nach dem Vorfall um circa 2.05 Uhr. Als die Beamtinnen und Beamten an den Taxistand kamen, war er bereits fort. Da er nach Angaben der Polizei möglicherweise geschädigt wurde, wird nun nach ihm gesucht. Das Polizeirevier HD-Mitte nimmt Hinweise zur Identität des Geschädigten unter der Rufnummer 06221-991700 entgegen.

