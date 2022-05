Schildkröten ausgesetzt

Heidelberg. Eine aufmerksame Zeugin hat am Samstag um kurz vor 10 Uhr zwei Schildkröten das Leben gerettet. Unbekannte hatten die beiden Tiere in einer Kiste auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Eppelheimer Straße ausgesetzt. Die Zeugin hörte ein Poltern aus der Kiste und entdeckte die Reptilien schließlich darin. Anschließend brachte sie die Tiere zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, wo sich die Tierrettung Rhein-Neckar der Schildkröten annahm und sie versorgte.

Die Heidelberger Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und sucht Zeugen, die vielleicht Hinweise auf die ursprünglichen Eigentümer der Kriechtiere geben können. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621/1 74 17 00 entgegen. pol/sko