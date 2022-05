Schildkröten auf Parkplatz ausgesetzt – Zeugen gesucht

Heidelberg. Eine aufmerksame Zeugin rettete am Samstagvormittag um kurz vor 10 Uhr zwei Schildkröten das Leben, nachdem Unbekannte die beiden Tiere in einer Kiste auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Eppelheimer Straße, Heidelberg aussetzten. Wie die Polizei mitteilte, brachte sie die Tiere zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Die Schildkröten befinden sich nun bei der Tierrettung Rhein-Neckar. Zeugen, die Hinweise auf die ursprünglichen Eigentümer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1741700 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schildkröten wurden in einer Kiste ausgesetzt. © Polizei Mannheim