Schiffmann erst 2023 vor Gericht

Heidelberg. Der Sinsheimer Hals-Nasen-Ohren-Arzt Bodo Schiffmann, der während der Corona-Pandemie zu einem der Wortführer in der sogenannten Querdenken-Szene wurde, wird nicht vor dem Frühjahr 2023 vor Gericht erscheinen müssen. Ebenso wenig seine Ehefrau. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Heidelberg auf Anfrage dieser Redaktion mit. In den vergangenen Wochen seien eine Vielzahl von Straf- und Sicherungsverfahren eingegangen, in denen sich die Betroffenen – anders als die Eheleute Schiffmann – in Untersuchungshaft befänden. Im Hinblick auf den strikt zu beachtenden Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen müssten diese Verfahren zwingend sämtlich vorrangig bearbeitet erden.

Morddrohungen gegen Familie

Zu Jahresbeginn hatte die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen Bodo Schiffmann erhoben. Er hat nach deren Auffassung von 2020 an bis Mitte des Jahres 2021 falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt – für Menschen, die er demnach niemals untersucht hat. Zudem habe Schiffmann den Holocaust verharmlost. Die Anklage betrifft auch Schiffmanns Frau, die ebenfalls Ärztin ist. Auch sie wird verdächtigt „unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ ausgestellt zu haben.

Der Arzt Bodo Schiffmann spricht bei einer Kundgebung von Gegnern der Coronaschutzmaßnahmen. Die Kundgebung fand unter dem Motto "Mahnwache für das Grundgesetz" auf dem Jungfernstieg statt. +++ dpa-Bildfunk +++ © picture alliance/dpa

Ihr Mann soll zudem zu „unfriedlichen Aktionen gegen die Regierung und die Justiz der Bundesrepublik Deutschland“ aufgerufen haben. Unter anderem wirft man ihm vor, andere Mediziner mit Nazi-Arzt Mengele verglichen zu haben. Die Corona-Maßnahmen soll er „einen zweiten Genozid“ genannt haben. Für eine Untersuchungshaft seien Tatvorwurf und zu erwartende Strafe aus Sicht des Gerichts nicht drastisch genug, sagte die Sprecherin im Sommer.

Schiffmann und seine Familie halten sich seit Monaten in Tansania in Afrika auf. Wie Ivan Künnemann, ein Vertrauter des Arztes, im Juli dieser Redaktion sagte, habe es Morddrohungen gegen Familienmitglieder gegeben. sal