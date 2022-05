Schiffe bekommen „Steckdose“

Heidelberg. Zu Umleitungen des Fuß- und Radverkehrs sowie zu einer zweiwöchigen Vollsperrung der B 37 kommt es vom 23. Mai bis 1. Juli am Neckar in Heidelberg. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, werden in dieser Zeit entlang des Neckarstaden bis zur „Heuscheuer“ Ladestationen für die Stromversorgung von Fahrgastschiffen verlegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durchschnittlich 100 Fahrgastkabinenschiffe steuern pro Jahr das Neckarufer in Heidelberg an. Wenn sie am Neckar anlegen, übernehmen die schiffseigenen Generatoren die Stromversorgung. Diese werden über die Schiffsdieselmotoren betrieben. „Das geht zulasten von Klima und Umwelt. Daher sollen die am Neckarufer anlegenden Hotelschiffe ihren Strom künftig von Ladestationen an Land beziehen“, teilte die Stadt mit. Für die Einrichtung der Ladestationen und den Anschluss an das Stromnetz müssen Tiefbauarbeiten durchgeführt und entsprechende Rohre und Kabel verlegt werden. Die Bauarbeiten betreffen die B 37/Neckarstaden zwischen Marstallstraße bis Neckarstaden 42 (Lauerstraße 5). Bis zur Fertigstellung sind drei Bauphasen vorgesehen, in denen es in allen Abschnitten zu Umleitungen des Fuß- und Radverkehrs kommt.

In der zweiten Bauphase werden die Arbeiten auf einer Länge von etwa 80 Metern direkt am Neckar durchgeführt. Für das Anschließen der Stromkabel an die Trafostation muss die B 37/Neckarstaden vom 7. bis 18. Juni voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Friedrich-Ebert-Anlage, Schlossbergtunnel und Karlstor. her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2