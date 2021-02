  Schicker Masken-Überzieher aus dem Maßatelier

Es sind zarte, modische Überzieher für die wenig schmucken weißen FFP2-Masken: Schneidermeisterin Evelyn Mottner fertigt in ihrem Atelier in der Heidelberger Altstadt individuelle Hüllen für den nun vielerorts geforderten schnabelförmigen Mund-Nasen-Schutz. Atmungsaktiv, bei mindestens 60 Grad waschbar - und demnächst sogar antibakteriell ausgestattet sind die hübschen Hüllen, die für 9,90 Euro zu haben sind.

„Mein Sohn hat mich auf die Idee gebracht“, erzählt die Schneidermeisterin. „Er wird Trauzeuge sein und fragte mich, ob man nicht etwas nähen könnte, das die obligatorische FFP2-Maske hübscher macht“, erinnert sich die Mutter. Schon wenig später präsentierte sie dem Sohn eine leichte Hülle mit blau-weißer Bayern-Raute. Und weil die Braut ebenfalls „oben hui“ sein möchte trotz nicht zu umgehender Maskenpflicht, bekommt sie ein Spitzen-Modell, das aus demselben kostbaren Stoff ist wie das Brautkleid. Nun kann die wegen der Pandemie bereits einmal verschobene Vermählung kommen.

Schwäbin liebt Fasching

Im Juli 2018 hat Mottner das Atelier in der Plöck 95 übernommen. Mit Mitte 50 ein Neustart der gebürtigen Schwäbin. Sie hat lange in München gelebt und kam mit ihrer Familie nach Heidelberg, weil der Mann hier einen Vertrag unterschrieb. „Eigentlich wollte ich Schreinerin werden wie mein Vater“, erinnert sich Mottner, die in Burladingen aufwuchs - dem Stammsitz des bekannten Textilunternehmens Trigema. Doch die Eltern hätten diesen Berufswunsch nicht unterstützt. „Da wurde ich Schneiderin wie meine Oma - und es hätte mir nichts Besseres passieren können“, sagt sie.

Das kleine Atelier in der Altstadt habe sich gut entwickelt. Sie schneidert der Kundschaft Kleider und Anzüge auf den Leib, macht Lieblings- oder Erbstücke (wieder) passend und gibt ihr Wissen in Nähkursen und Workshops weiter. Besonders liebt es Mottner auch, wenn ihre Kreativität herausgekitzelt wird: „Manchmal bringen Kunden Stoffe für ein besonderes Stück aus dem Urlaub mit“, nennt sie ein Beispiel. So habe sie schon aus der Seide eines Saris einen glänzenden Anzug geschneidert. Auch gekonntes Upcycling ist „ihr Ding“: So kreiert Mottner beispielsweise aus Polster-Plüsch geschmackvolle Taschen.

Und dann die fünfte Jahreszeit: „Ich liebe Fasching und Kostüme“, schwärmt die Schneiderin. Wenn eine Mutter mit ihren Kindern kommt und gemeinsam anprobiert wird, gehe ihr Herz auf. Mit einer Teilzeitanstellung arbeitet sie im Städtischen Theater um die Ecke in der Herrenschneiderei.

Normalerweise. Denn mit dem zweiten Lockdown brach das Geschäftsmodell nahezu zusammen: Nähkurse, Fasnacht, Bälle und Hochzeiten: Alles fällt aus. Zwar darf sie als Handwerkerin in ihrem Atelier arbeiten und auch an der Kundin maßnehmen - doch wenn niemand für einen großen Auftritt ausgestattet werden muss und das Theater geschlossen bleibt, wird es düster in der Kasse. Im Januar, erzählt Mottner traurig, habe sie gerade einmal 48 Euro eingenommen.

Doch schnell zieht sie die Schulter zusammen, möchte weiter optimistisch nach vorne blicken. Im vergangenen Jahr, beim ersten Lockdown, hat sie reihenweise Stoffmasken genäht. „Waschbar, mit einem Innenfach, in das ein Filtertuch eingelegt werden kann“, erzählt sie.

Das habe sie über die erste Welle getragen: Sogar eine Aushilfe stellte sie an, um den Bedarf zu decken - auch von Firmenkunden, die die mit aufgesticktem Logo individuell gestalteten Masken orderten. Rund 1000 Masken habe sie genäht, als medizinische Masken kaum zu bekommen waren. Dann lief die industrielle Produktion der Einmalprodukte an und reine Stoffmasken sind etwa im Nahverkehr nicht mehr erlaubt.

Individuell bestickt

Nun hofft sie auf den Erfolg der Überzieher. Aus ihrer alten Heimat, bei der Firma Albstoffe, hat sie schon antibakteriellen Stoff geordert, den sie ebenfalls zu „Covers“ verarbeiten möchte. Auch wer Stoff mitbringt, etwa passend zum Lieblingskleid, bekommt die nachhaltige, da mehrfach verwendbaren Umhüllungen genäht. Auch ein Name oder ein Symbol können aufgestickt werden. Der leichte und locker aufliegende Stoff beeinträchtige die Filterleistung nicht - schütze aber die Maske vor Schmutz.

Nicht alle finden das toll: „Sieht aus wie ein halber BH“, lautet ein böser Kommentar im sozialen Netzwerk, wo Mottner ihre Idee vorstellt. Das tut schon weh, gibt die Schneiderin zu. „Ich muss ja auch irgendwie überleben“, bittet Mottner um Fairness. „Coole Idee“, heißt es aber auch. Und: „Wo bekommt man sie?“