„Schamlos“ uriniert

Ein Betrunkener hat gleich mehrmals in die Räumlichkeiten des Polizeireviers Heidelberg-West uriniert. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann am Samstag um 17.30 Uhr in der Kaiserstraße aufgegriffen worden. Ein Anrufer meldete einen stark alkoholisierten Mann, den die Beamten kontrollierten. Dabei wurde der 42-Jährige immer aggressiver und spuckte um sich. Die Beamten legten ihm daraufhin Handschellen an und nahmen ihn mit aufs Revier, wogegen er sich massiv wehrte.

Auf dem Revier urinierte er „mehrmals schamlos“, wie die Polizei schreibt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,54 Promille. Da sich Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand ergaben, wurde der 42-Jährige einer psychiatrischen Klinik überstellt, in der er vorerst stationär untergebracht wurde. Die Kosten der Reinigung muss der Mann zahlen. red