  Sattelschlepper prallt auf Warnleit-Anhänger

Hockenheim. Bei einem Unfall in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn 6 bei Hockenheim ist ein 56-Jähriger leicht verletzt worden. Laut Polizei steuerte der Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen in die Sperrwand einer Tiefbaustelle, die an einem Lkw befestigt war. Der Sattelzug, der mit Lebensmitteln beladen war, kippte durch den Aufprall zur Seite und kam quer über alle drei Fahrstreifen in Richtung Mannheim-Heilbronn zum Stehen. Der 50-jährige Fahrer des Lkw mit Warnleitanhänger wurde durch den Aufprall durch die Windschutzscheibe in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert, blieb aber unverletzt. Ein Fahrstreifen blieb bis Mittag gesperrt. miro

