SAS erwägt Börsengang

Heidelberg/Cary. Das US-Softwareunternehmen SAS, das seinen Deutschland-Sitz in Heidelberg hat, bereitet sich auf einen möglichen Börsengang bis zum Jahr 2024 vor. „Wir bewegen uns in einem wachsenden, aber auch sehr wettbewerbsintensiven Markt. Als börsenreifes Unternehmen sind wir zukünftig noch besser aufgestellt, um die Weiterentwicklung unserer Technologie voranzutreiben und Lösungen für unsere Kunden zu schaffen – und damit unsere Marktführerschaft weiter auszubauen“, erklärte SAS-Chef und Mitgründer Jim Goodnight (kleines Bild) laut Mitteilung vom Donnerstag. Es sei an der Zeit, sich auf das „nächste Kapitel“ der Geschichte vorzubereiten.

© SAS

SAS ist das weltweit größte Softwareunternehmen in privater Hand, es gehört unter anderem Goodnight. Nach eigenen Angaben ist es führend bei Lösungen für Geschäftsanalytik und Künstliche Intelligenz, die bestimmte Abläufe in Unternehmen anhand von Daten analysieren und Prognosen dazu abgeben. Während der Corona-Pandemie hat das Geschäft stark angezogen.

Breitere Transparenzpflichten

Im Hinblick auf einen möglichen Börsengang startet SAS jetzt unter anderem damit, die Finanzberichterstattung zu überarbeiten. Denn ein Unternehmen an der Börse unterliegt breiteren Transparenzpflichten – es muss regelmäßig und ausführlich Bilanzkennzahlen veröffentlichen. Zudem will sich SAS künftig noch stärker auf Wachstumsfelder konzentrieren. Über Folgen für die Deutschland-Zentrale in Heidelberg durch einen möglichen Börsengang wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Im Jahr 2020 erwirtschaftete SAS einen Umsatz von rund drei Milliarden Dollar (rund 2,5 Milliarden Euro) und arbeitete damit nach eigenen Angaben im 45. Jahr in Folge profitabel. Im ersten Halbjahr 2021 hat das Unternehmen mit Sitz in Cary (US-Bundesstaat North Carolina) ein Umsatzwachstum von 8,4 Prozent erzielt. SAS ist bislang hauptsächlich aus eigener Kraft gewachsen und hat sich mit Zukäufen zurückgehalten.

Weltweit sind rund 14 000 Mitarbeiter beschäftigt, in Heidelberg etwa 330. Die Managerin Annette Green leitet von dort aus das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. (Bild: SAS)