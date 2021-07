Sanierungsarbeiten in der Unteren Neckarstraße - Halbseitige Sperrung für zwei Wochen

Heidelberg. Ab Freitag, 9. Juli, nehmen die Stadtwerke Heidelberg kurzfristig erforderliche Sanierungsarbeiten an einem Fernwärmeschacht in der Unteren Neckarstraße in der Heidelberger Altstadt vor. Die Baumaßnahme befindet sich im Zufahrtsbereich des Parkhauses Kraus (P6) und dauert voraussichtlich zwei Wochen.

In dieser Zeit ist der westliche Abschnitt der Unteren Neckarstraße halbseitig gesperrt. Die Zufahrt von den Neckarstaden in die Untere Neckarstraße und zum Parkhaus P6 ist möglich. Der Ausfahrtsverkehr des Parkhauses sowie von der Brunnengasse wird jedoch über den östlichen Abschnitt der Unteren Neckarstraße auf die Neckarstaden umgeleitet. Dies kann in der Unteren Neckarstraße zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen. Die Stadtwerke Heidelberg bitten um Verständnis.