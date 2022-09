Sammlung für Pfennig-Basar

Heidelberg. Jede Menge Schnäppchen erwarten Besucher beim Pfennig-Basar des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs im Bürgerhaus „HeidelBERG“ (Forum 1) auf dem Emmertsgrund. An den drei Verkaufstagen vom 13. bis 15. Oktober (Donnerstag 11 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr) stehen diesmal Haushaltswaren im Mittelpunkt. In der Cafeteria gibt es Getränke, Kuchen und Würstchen.

Wer etwas für den Haushaltsbasar spenden möchte, kann Waren am Wochenende des 8. und 9. Oktober zwischen 10 und 15 Uhr im Bürgerhaus abgeben. Angenommen werden Geschirr, Porzellan, Gläser, Vasen, Töpfe, Pfannen, Besteck, Plastik- und Holzartikel, Blumenübertöpfe, Körbe, Deko-Artikel, Kinderspielzeug, Schmuck, Brillen, Handtaschen, Bücher, Bilder, Kunst, Schallplatten, CDs/DVDs, Videos und Musikinstrumente (nicht: Kleidung, Textilien, Elektro, Schulbücher). Der Erlös geht an soziale Einrichtungen in der Region. red/agö

Spendensammlung 2020 – die Kartons stapeln sich. © Philipp Rothe