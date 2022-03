Sahara-Staub färbt den Himmel gelb

Rhein-Neckar. Der angekündigte Sahara-Staub hat am Dienstag die Region erreicht und den Himmel am Nachmittag in ein rot-gelblich-orangenes Farbgemisch verwandelt. Auch in den kommenden Tagen wird das Spektakel noch zu sehen sein, wie Diplom-Meteorologe Patrick Vollmer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärte. Der Höhepunkt wird für Mittwoch und Donnerstag erwartet: Dann soll die Konzentration der Staubpartikel in der Luft am höchsten sein. Ab Freitag schwächt das Phänomen wieder ab.

Der Sahara-Staub kommt durch eine große Menge von aufgewirbelten Staubpartikeln zustande und wird mit den Luftmassen von Nordafrika nach Europa getragen, so Vollmer. Tief „Elke“ (international unter dem Namen „Celia“ bekannt) liegt aktuell knapp westlich der Straße von Gibraltar und schaufelt den Sahara-Staub in einer südlichen bis südwestlichen Strömung nach Mitteleuropa, so der DWD. Von Nordafrika über Spanien und Frankreich sei am Montag ein erster kleinerer Schwall nach Deutschland gelangt.

Blutregen könnte fallen

Saharastaub über der Region, hier bei Wiesloch. © René Priebe

Aufgrund der Wetterverhältnisse sowie der erhöhten Konzentration der Partikel in der Atmosphäre könnte nach Angaben von Vollmer in der Region auch ein sogenannter Blutregen auf die Erde prasseln, der oft mit dem Phänomen des Sahara-Staubs einhergeht. Der Blutregen entsteht durch Niederschläge, die den Staub auswaschen, erklärte der Meteorologe. Sollte der Blutregen fallen, so könnte dies zum Beispiel auf Autos sichtbar sein, wo sich eine Art Staubfilm bilden könnte. Das kann natürlich nervig für Autobesitzer werden. Doch die Staubpartikel sind auch ein guter Dünger für Pflanzen. kpl

