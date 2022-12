Sachbeschädigung an Heidelberger Schule

Heidelberg. In der Heidelberger Südstadt sind am Weihnachtswochenende mehrere Außenwände einer Schule beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, besprühten ein oder mehrere Täter zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen die Schulaußenwände in der Mark-Twain-Straße. Betroffen sind Hofgarage, Mensa und Sporthalle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erste Schätzung beziffern den entstandenen Schaden auf 3.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt

nun wegen Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rifnummer 06221 34180 zu melden.