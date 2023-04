Runder Tisch gefordert

Der Ruf nach Aufarbeitung der Erfahrungen mit und während der Pandemie wird nun regelmäßig laut. Auch die Bürgerfragestunde vor Beginn des Heidelberger Gemeinderats ist bei den jüngsten öffentlichen Sitzungstagen für dieses Thema genutzt worden. Wir haben bei Gunter Frank, Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Heidelberg-Neuenheim nachgefragt, warum er sich dort zu Wort meldete.

In seiner Praxis sehe der Allgemeinmediziner regelmäßig Menschen mit Covid-Impfschäden, deren Leben zum Teil schwer beeinträchtigt seien, erzählt er. In ihrer Not suchten viele Hilfe in teuren, nicht unbedingt von den Krankenkassen gestützten naturheilkundlichen Ansätzen. „Wir brauchen dringend ein Medikament für diese Patienten“, fordert der Arzt. Für die neuartige Impfung, die im Rekordtempo ihre Zulassung erreichte, sei die Beweislast der Nebenwirkungen umgedreht worden: Die Patienten seien in der Pflicht, während bisher bei neuen Medikamenten die Pharmaunternehmen mögliche Schädigungen dokumentieren mussten.

Die Stadtverwaltung habe sich „massiv beteiligt“ an der Impfkampagne, kritisiert Frank, und fordert „einen runden Tisch, in dem jeder zu Wort kommen könne und angstfrei seine Gedanken und Erfahrungen schildern könne – und wo die Regeln des höflichen Umgangs miteinander eingehalten würden.

Traurige oder auch erschreckende Geschichten aus der Pandemiezeit gebe es genug: Paare, Familien und Freunde, die sich ob der Coronaregeln unwiederbringlich zerstritten hätten, nennt Frank ein anderes Beispiel. Eine echte öffentliche Diskussion sei ausgeblieben. Frank persönlich hat die erschreckende Erfahrung geprägt, als Kritiker – auf wissenschaftlicher Basis argumentierend – plötzlich in die „rechte Ecke“ geschoben worden zu sein. miro