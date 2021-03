Heidelberg. Die Rücklagen sind aufgebraucht, langfristig droht ein Abwandern von Talent- und Fachkräften, die Perspektive ist ungewiss: Etwa 5500 Menschen in Heidelberg verdienen ihr Geld in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Bundesweit hat fast die Hälfte von ihnen im vergangenen Jahr Umsatzrückgänge von mehr als 70 Prozent verkraften müssen. Das hat eine Umfrage ergeben, die das Netzwerk Promoting Creative Industries (PCI) durchgeführt hat. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg ist Mitglied in dem Netzwerk und war beteiligt an der Studie.

AdUnit urban-intext1

In Heidelberg gehören rund 950 Betriebe – fast zwölf Prozent aller Selbstständigen – zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Über 750 Millionen Euro Umsatz verzeichnen die Kultur- und Kreativunternehmen für 2018. Knapp 4500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und geschätzt 1200 freiberuflich oder ausschließlich geringfügig Beschäftigte sind als Kultur- und Kreativschaffende erwerbswirtschaftlich tätig.

Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 13. Januar bis 14. Februar 2021 durchgeführt. „Die akuten und längerfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Selbstständigen und Freischaffenden in den kreativen und künstlerischen Branchen sind dramatisch – das erlebe ich auch in unserer Stadt“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. miro