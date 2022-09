Rudern für den guten Zweck

Heidelberg. Der Erlös kommt dem Patientenprogramm Bewegung und Krebs am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen zugute. Die Spenden dafür werden bei einer Benefiz-Ragatta gesammelt – denn die Teilnehmer rudern auf dem Neckar im Wettkampf für den guten Zweck.

Die Spendenaktion startet am Samstag, 10. September, um 9 Uhr mit dem ersten Rennen. „Über Vor- und Hoffnungsläufe qualifizieren sich die verschiedenen Teams für die Finalrennen am Nachmittag“, heißt es in einer Pressemeldung. Dabei müssen die Sportler 300 Meter zurücklegen. 76 Boote gehen an den Start. Teilnehmen würden nicht nur geübte Ruderer, sondern auch Anfänger, Krebspatienten und Angehörige. Und sogar Olympioniken hätten sich für die Teams angekündigt.

Die Ruder-Teams legen sich für den guten Zweck richtig ins Zeug. © Philipp Rothe/NCT

Für alle Besucher, die an Land bleiben, gibt es auf der Neuenheimer Neckarwiese ein buntes Rahmenprogramm. Der Kinder- und Jugendzirkus führt akrobatische Kunststücke auf und Musiker Cornelius Wurth spielt. Schirmherren sind dabei OB Eckart Würzner und Gründer der Finanzberatung MLP, Manfred Lautenschläger. Rudern gegen Krebs ist eine Initiative der Stiftung Leben mit Krebs.