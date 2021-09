Heidelberg. Eine 22-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend eine rote Ampel in Heidelberg missachtet und ist in der Folge mit dem Wagen eines 24-Jährigen kollidiert. Nach Polizeiangaben überschlug sich das Auto der 22-Jährigen durch die Wucht des Zusammenstoßes und blieb anschließend auf dem Fahrzeugdach liegen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden.

