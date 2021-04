Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hat die Radverkehrsführung an der Kreuzung Czernyring/Alte Eppelheimer Straße in nordöstlicher Richtung angepasst. Bisher verlief der Radverkehr aus Richtung Bahnstadt hinter dem Zebrastreifen in der Alten Eppelheimer Straße auf einem gemeinsamen, aber zu schmalen Geh- und Radweg. Das neue Angebot führt die Radfahrenden vom Geh- und Radweg entlang der Czernybrücke auf den östlichen Fahrstreifen im Czernyring. Dieser wird abgesperrt. Gegenüber rechtsabbiegenden Autos haben Radfahrende jetzt Vorrang – verdeutlicht durch eine rote Markierung.

Amtsleiterin Bärbel Sauer bei der Freigabe des Radwegs. © Stadt Heidelberg

Wichtige Achse

Das Amt für Verkehrsmanagement will die Führung des Radverkehrs und die Sicherheit für Radfahrende auf dieser wichtigen Achse (Pfaffengrund über Bahnstadt in Richtung Bergheim und Innenstadt) deutlich verbessern. Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain gab die neue Radwegführung gemeinsam mit Bärbel Sauer, Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement, für den Radverkehr frei: „Die neue Radverkehrsführung ist ein kleiner, aber wichtiger und weiterer Baustein zur Förderung des Radverkehrs, teilte der Dezernent mit. „Wir wollen die Sicherheit für Radfahrende in Heidelberg stetig erhöhen. Ich danke allen beteiligten Akteuren dafür, dass solche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können.“

Heidelberg hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die neue Radverkehrsführung ist einer von 30 Vorschlägen eines Aktionsplans, mit dem die Stadt dieses Ziel erreichen will. fab/red