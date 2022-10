Rotary Club spendet 30 000 Euro für ukrainische Schüler

Heidelberg. Der Rotary Club Heidelberg hat insgesamt 30 000 Euro für ukrainische Schülerinnen und Schüler in Heidelberg gespendet. Wie der Club mitteilte, soll das Geld für die Schulsportausrüstung eingesetzt werden und den Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme am Sportunterricht und an sportlichen Aktivitäten rund um den Schulalltag ermöglichen. Derzeit werden an insgesamt 29 öffentlichen und privaten Schulen im Heidelberger Stadtgebiet Geflüchtete aus der Ukraine unterrichtet.

Jugendliche erhalten Gutschein

Die Spende geht direkt an die Fördervereine der Schulen, die Unterstützungsbedarf bestätigt haben. Sozial- und Bildungsbürgermeisterin Stefanie Jansen dankte dem Rotary Club: „Durch sein Engagement werden Kinder und Jugendliche unterstützt, an Schul- und Freizeitaktivitäten teilnehmen zu können und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Das ist angesichts dessen, was viele von ihnen seit der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine entbehren müssen, ungemein wichtig.“

Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler erhalten nun einen Gutschein in Höhe von 120 Euro, um unkompliziert und schnell die benötigte Ausrüstung für den Schulsport kaufen zu können, wie es weiter hieß.