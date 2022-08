Rollerunfall am Kreisel

Heidelberg. Ein 18-Jähriger und seine 16-jährige Mitfahrerin haben sich bei einem Rollerunfall verletzt. Laut Polizeiangaben waren die beiden am späten Montagnachmittag auf der L637 bei Wieblingen unterwegs. Als der 18-jährige Rollerfahrer in den Kreisverkehr an der Umgehungsstraße Abzweig Sandwingert einfuhr, verlor der Roller auf der nassen Fahrbahn den Halt.

Der junge Erwachsene verletzte sich bei dem Sturz und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu, wie die Polizei weiter mitteilt. Die 16 Jahre alte Mitfahrerin des 18-Jährigen verletzte sich beim Sturz im Gesicht. Beide mussten zur weiteren Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Roller entstand nur ein geringer Schaden. vs