Rollerfahrerin stürzt schwer

Heidelberg. Eine Rollerfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch schwer verletzt und die Straße musste am Unfallort gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 15.15 Uhr auf der Straße Judenchausee unterwegs. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Der Motorroller rutschte anschließend in die Leitplanken, die Fahrerin erlitt mehrere Verletzungen. Andere Verkehrsteilnehmer seien am Unfallgeschehen nicht beteiligt gewesen. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme, der Landung des Hubschraubers und der Bergungsarbeiten war der Streckenabschnitt voll gesperrt. sapo/vs

