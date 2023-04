Rollerfahrer unter Drogeneinfluss kracht in Auto in Heidelberg

Heidelberg. Ein Rollerfahrer unter Drogeneinfluss ist am Mittwochabend in Heidelberg in ein Auto gekracht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 21-Jährige auf einen gleichaltrigen Autofahrer in der Mannheimer Straße auf, als dieser verkehrsbedingt halten musste.

Durch den Aufprall stürzte der Rollerfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Urintest reagierte bei dem 21-Jährigen positiv auf THC. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, der Fahrt unter Drogen sowie dem Verdacht des Betäubungsmittelbesitzes verantworten.