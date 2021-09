Rollerfahrer missachtet Vorfahrt von Linienbus - drei Fahrgäste verletzt

Heidelberg. Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Heidelberg am Dienstagnachmittag sind drei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 16-jähriger an einer Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden Busses. Der 33-Jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern, indem er eine Gefahrenbremsung einleitete. Hierdurch wurden drei Fahrgäste leicht verletzt, diese wurden zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem zersprang im Bus eine Glastrennscheibe, weshalb dieser seine Fahrt vorerst nicht fortsetzen konnte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Linienbus musste zunächst von einem Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe zwecks Reparatur zum Betriebshof gebracht werden.