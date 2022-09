Rollerfahrer flüchtet in Heidelberg vor der Polizei

Heidelberg. Ein Rollerfahrer ist mit seiner Beifahrerin am Dienstagnachmittag vor der Polizei geflüchtet – die Beifahrerin wurde festgenommen, der Rollerfahrer ist flüchtig.



Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Verkehrskontrolle in der Vangerowstraße die beiden kontrollieren, da die Beifahrerin keinen Helm trug. Der Fahrer beschleunigte daraufhin und flüchtete bis in die Bergheimer Straße, wo er auf ein Werksgelände fuhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort setzte die Polizei die Verfolgung zu Fuß fort, als beide Flüchtigen über einen Zaun klettern wollten. Dem Fahrer gelang die Flucht. Die Polizei nahm die Beifahrerin fest und stellte den Roller sicher. Erste Ermittlungen ergaben, dass dieser Wochen zuvor entwendet wurde.

Zudem stellten die Ermittler ein Messer und eine verschlossene Geldkassette sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Gegen die 14-jährige Beifahrerin wird nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Sie wurde noch am Abend den Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Polizei nimmt an, dass der Rollerfahrer auf seiner Flucht in Bergheimer Straße eine rote Ampel überfuhr und in der Karl-Metzstraße entgegen der Fahrtrichtung fuhr, er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 991700 zu melden.