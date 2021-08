Heidelberg. Prellungen am Fuß hat sich ein 28-Jähriger zugezogen, der am Sonntagnachmittag an der Ecke Zwingerstraße/Kettengasse mit einem 24-Jährigen auf dem Rad zusammenprallte. Der Radler fuhr auf der Straße anstatt auf dem hierfür vorgesehenen Fahrradstreifen. Beide Fahrer stürzten. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr beseitigte aus dem Roller auslaufendes Benzin.

