Roland S. aus Klinik in Heidelberg-Neuenheim vermisst

Heidelberg. Der 59-Jährige Roland S. wird seit Dienstagnachmittag, 17 Uhr in Heidelberg vermisst. Wie die Polizei mitteilt, befand sich nach einem Schlaganfall zur stationären Behandlung in einer Klinik im Neuenheimer Feld. Aufgrund körperlicher Folgeschäden leidet er an Sprachstörungen und ist weder zeitlich noch örtlich orientiert.

Polizei und Rettungskräfte waren bereits in der Nacht mit Spürhunden im Einsatz gewesen, konnten Roland S. jedoch bisher nicht auffinden.

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hat sehr lichtes, kurzes braunes Haar. Am Tag seines Verschwindens soll er mit einer kurzen beigefarbenen Hose und einem hellblau-grauen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Vermutlich trage er eine schwarz-rote Sporttasche bei sich und hat möglicherweise noch eine Infusionsnadel im Arm, ein EKG-Kabel am Hals und Armband der Klinik. Ein Lichtbild von Roland S. ist hier zu finden.

Hinweise auf seinen Aufenthaltsort können an die 110 oder die Rufnummer 0621/174 - 4444 abgeben werden.