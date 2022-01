Stramme 1700 Euro hat ein Rohrreiniger für einen Einsatz von wenigen Minuten verlangt – und auch bekommen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte ein 74-Jähriger Mann in Heidelberg-Schlierbach am 28. Dezember einen Handwerker-Notdienst alarmiert, nachdem die Spüle in der Küche verstopft war. Der Handwerker löste die Verstopfung in den Nachmittagsstunden in kürzester Zeit iund

...