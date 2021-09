Robert Habeck trotzt Regen und Kirchengeläut

Er gilt als „Kandidat der Herzen“ und enttäuscht auf dem Heidelberger Universitätsplatz rund 1000 Zuhörer nicht: Robert Habeck zelebrierte mit der Bundestagskandidatin Franziska Brantner am Samstagabend rund anderthalb Stunden Wahlkampf. Dabei trotzte der Grünen-Parteivorsitzende nicht nur dem just mit Beginn seines Auftritts einsetzenden Regen - sondern auch dem minutenlangen Läuten der benachbarten Jesuitenkirche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Verantwortung ist in dem rund anderthalbstündigen Auftritt häufig die Rede. „Bereit, weil ihr es seid“: Dieser Slogan steht auf den Wahlplakaten. Habeck ist bereit - auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Selbst wenn er die Kanzlerkandidatur Annalena Baerbock überließ. Die Hannoveranerin hatte Heidelberg übrigens bereits Ende Juli besucht.

Als Grünen-Politiker hier aufzutreten, gerät immer zu einem Heimspiel: 41,7 Prozent haben hier im März bei der Landtagswahl grün angekreuzt. Junge Familien sind genauso auf den Uniplatz gekommen wie Ältere, die Zeitzeugen der „Geburt“ der Grünen 1980 sein könnten. Neben der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ist der grüne Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson genauso an der Bühne zu sehen wie mehrere Gemeinderäte. Alle tragen Maske und posen am Ende für ein „Familienbild“ mit Habeck

Anders als am Nachmittag in Maulbronn, wo Gegendemonstranten zeitweilig einen Polizeieinsatz notwendig machten, hängen hier die meisten an den Lippen des prominenten Politikers. Die baden-württembergische Spitzenkandidatin Franziska Brantner geht zuvor auf ihr persönliches „9/11“-Trauma ein: Vor 20 Jahren war sie gerade wenige Tage in New York, um dort zu studieren, als der Terror geschah: „Ein Angriff auf die Freiheit von allen“, urteilt sie. Den gerade zu Ende gegangenen Afghanistan-Einsatz beschreibt sie als „Desaster“, den früheren (grünen) Außenminister Joschka Fischer als die deutlich bessere Ausgabe eines Diplomaten, zumal er dem Irak-Krieg eine Absage erteilt hätte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ungeschminkt und ohne Maske beginnt der gebürtige Lübecker Habeck seine Rede, die streckenweise ohne Punkt und Komma daherkommt. Der Regen legt los. Thematisch schlägt Habeck einen Bogen von der Afghanistan-Außenpolitik bis zu einer gerechteren Landwirtschaft.

Mit zehn Glocken besitzt die barocke Jesuitenkirche das größte und neben der Heiliggeistkirche auch das schönste Glockenspiel der Altstadt. Fast zehn Minuten ist es ab 18 Uhr zu hören. Habeck, ganz der Profi, lässt sich nicht aus dem Takt bringen, spricht von Afghanistan-Veteranen, die aus seiner Sicht zu Recht fassungslos das beschämende Ende der Bundeswehr-Mission miterleben. Um 18.04 Uhr schwellen die Glocken hörbar an, der Grünen-Spitzenkandidat wechselt zum Thema Kohlenstoff-Ausstoß. „Es stimmt, wir sind nur für zwei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich“, gibt er zu, „aber wir sind auch nur ein Prozent der Weltbevölkerung“, rechnet der 52-Jährige vor.

Irgendwann hört der Regen auf und verstummen die Glocken - ob es just in jenem Moment ist, in dem Habeck einmalig die beiden Spitzenkandidaten von CDU und SPD namentlich erwähnt, wie Moderator Arnd Küppers beobachtet haben will? Sehr viele sehr ruhige, konzentrierte Minuten gibt es dann noch - aber auch einige Stellen mit langanhaltendem Applaus. Nur einmal sucht Habeck kurz nach Worten: Eine von vier Publikumseingaben lautet: „Welche Frage ist Ihnen im Interview noch nie gestellt worden - aber dennoch wichtig?“ Zögern, Lächeln, dann die Antwort „Wer wird deutscher Handballmeister?“, formuliert Sportfreund Habeck, schon wieder Fahrt aufnehmend. „Die Heidelberger halt“, sagt jemand in einer Mischung aus Stolz und gespielter Fassungslosigkeit über die Frage. Ja, die Heidelberger machen sogar einen Beinahe-Bundeskanzler mal ganz kurz ziemlich sprachlos.